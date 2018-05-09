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Хальфварссон назвал возвращение Нортуга в сборную Норвегии рекламным ходом
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Хальфварссон назвал возвращение Нортуга в сборную Норвегии рекламным ходом 

Спорт-Экспресс 9 мая 2018
Шведский лыжник Калле Хальфварссон заявил, что возвращение норвежца Петтера Нортуга в национальную сборную — это рекламный ход. По словам Хальварссона, последние результаты 32-летнего лыжника оставляют желать лучшего.
Ранее стало известно, что Нортуг попал в состав сборной Норвегии на предстоящий сезон-2018/19.
— Я, конечно рад, что Нортуг вернулся, хотя он и не заслужил места в норвежской сборной, — цитирует Aftonbladet Хальфварссона. — Но Петтер — это Петтер. Я понимаю, все думают о рекламе и тому подобном. Он важная персона в лыжном спорте. Лично я смотрю на это как на новый вызов. Это здорово — победить Петтера. На данный момент он является самым интересным соперником.
Очевидно, что его возвращение связано с маркетингом. Все видели, как Нортуг выступал в последние годы. Он не показал достаточных результатов, чтобы попасть в сборную. Но он самая большая звезда, хотя Клебо — лучший лыжник. Лично меня взволновала эта новость. Желаю ему снова показывать высокие результаты, потому что сейчас они плохие.
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