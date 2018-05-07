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«Художницы» РФ остались без медалей в групповых упражнениях на этапе КМ
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

«Художницы» РФ остались без медалей в групповых упражнениях на этапе КМ 

Чемпионат.com 7 мая 2018
Фото: Вестник Кавказа
Женская сборная России по художественной гимнастике не сумела завоевать медали в групповых упражнениях в заключительный день этапа Кубка мира, который состоялся в Гвадалахаре (Испания).
В соревнованиях с пятью обручами россиянки заняли четвёртое место, а в упражнении с мячами и скакалками расположились на седьмой строчке итогового протокола.
Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Гвадалахара, Испания
Группы. 5 обручей
1. Италия — 21,500  2. Болгария — 20,350  3. Белоруссия — 17,800  4. Россия — 17,700.
3 мяча и 2 скакалки
1. Болгария — 21,700  2. Италия — 19,800  3. Азербайджан — 17,350…
7. Россия — 13,200.
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