«Художницы» РФ остались без медалей в групповых упражнениях на этапе КМ

Женская сборная России по художественной гимнастике не сумела завоевать медали в групповых упражнениях в заключительный день этапа Кубка мира, который состоялся в Гвадалахаре (Испания).

В соревнованиях с пятью обручами россиянки заняли четвёртое место, а в упражнении с мячами и скакалками расположились на седьмой строчке итогового протокола.

Художественная гимнастика. Этап Кубка мира. Гвадалахара, Испания

Группы. 5 обручей

1. Италия — 21,500 2. Болгария — 20,350 3. Белоруссия — 17,800 4. Россия — 17,700.

3 мяча и 2 скакалки

1. Болгария — 21,700 2. Италия — 19,800 3. Азербайджан — 17,350…

7. Россия — 13,200.