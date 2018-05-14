Устюгов и Большунов присутствуют на военных сборах в Екатеринбурге 

Российский лыжник Сергей Устюгов проходит военный сбор в Екатеринбурге. Об этом двукратный чемпион мира сообщил на своей странице в сети «Инстаграм». «Сборы бывают разные», — подписал фотографию 26-летний спортсмен.
На военных сборах помимо Устюгова присутствуют ещё несколько лыжников, включая четырёхкратного призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане Александра Большунова. В прошлом сезоне 21-летний спортсмен финишировал на четвёртом месте в общем зачёте Кубка мира и выиграл две гонки на заключительном этапе в Фалуне (Швеция).