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Устюгов и Большунов присутствуют на военных сборах в Екатеринбурге
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Устюгов и Большунов присутствуют на военных сборах в Екатеринбурге 

Чемпионат.com 14 мая 2018
Фото: tumix.ru
Российский лыжник Сергей Устюгов проходит военный сбор в Екатеринбурге. Об этом двукратный чемпион мира сообщил на своей странице в сети «Инстаграм». «Сборы бывают разные», — подписал фотографию 26-летний спортсмен.
На военных сборах помимо Устюгова присутствуют ещё несколько лыжников, включая четырёхкратного призёра Олимпийских игр в Пхёнчхане Александра Большунова. В прошлом сезоне 21-летний спортсмен финишировал на четвёртом месте в общем зачёте Кубка мира и выиграл две гонки на заключительном этапе в Фалуне (Швеция).
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