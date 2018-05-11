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Кубок мира по вертолетным гонкам стартует 19–20 мая в Тверской области
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Кубок мира по вертолетным гонкам стартует 19–20 мая в Тверской области 

РИАМО 11 мая 2018
Фото: РИАМО
Лучшие мировые пилоты вертолетов примут участие в состязаниях в рамках старта Кубка мира по вертолетным гонкам в Конакове в Тверской области, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.
«Гости аэродрома «Конаково» 19-20 мая в очередной раз станут свидетелями зрелищных авиационных состязаний. В выходные дни стартует Кубок мира-2018 по вертолетным гонкам. Организаторами российского этапа соревнований, которые проводятся Вертолетной комиссией Международной авиационной федерации (CIG FAI), являются Федерация вертолетного спорта России и Международная академия вертолетного спорта», — говорится в сообщении.
В этом году России впервые выпала честь открывать соревнования за Кубок мира и принять на современном аэродроме «Конаково» стартовый этап. За право называться лучшими пилотами будут бороться около 20 экипажей из Беларуси, Польши, Украины и России. Вертолетные гонки, как и в прошлом году, будут проводиться по двум упражнениям — «Развозка грузов» и «Слалом», однако в этом сезоне произошли изменения в правилах. Результаты полетов будут идти в зачет по двум классам, в зависимости от уровня подготовки пилотов — Masters и General.
«В 2018 году мы проводим Кубок мира и 53-й открытый чемпионат России по вертолетному спорту с особенным чувством, ведь нынешний год юбилейный — во всем мире отмечается 60-летие вертолетного спорта. Мы очень рады, что будем вновь принимать на уже полюбившемся всем гостеприимном аэродроме «Конаково» наших коллег и друзей из других стран», — отметила президент Федерации вертолетного спорта России Ирина Грушина
Открытый чемпионат России по вертолетному спорту пройдет с 16 по 18 мая и станет одним из самых ранних крупных авиационных состязаний сезона. Это своеобразная генеральная репетиция перед 16-м чемпионатом мира ФАИ по вертолетному спорту, который состоится в Минске в июле 2018 года.
Как уточняется в сообщении, по результатам чемпионата России будет сформирована сборная команда страны для участия в мировом первенстве. В рамках Кубка мира, помимо российского, запланированы еще три этапа, которые пройдут в Великобритании, Польше и Белоруссии.
Вход на аэродром для зрителей 19-20 мая свободный.
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