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«Родченков — большой гад»
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«Родченков — большой гад» 

Чемпионат.com 13 часов назад
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о бывшем директоре Московской антидопинговой лаборатории Григории Родченкове.
«Как к убогим можно относиться? С одной стороны, конечно, мне его жаль, что у него такие проблемы с головой. А с другой стороны, если по-русски сказать, большой он гад», — сказала Вяльбе в эфире ТК «Россия 1».
Накануне официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что были собраны доказательства, которые опровергают показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи-2014.
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