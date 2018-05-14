Пермяк Дмитрий Тимофеев завоевал очередную медаль по скалолазанию в Китае

В Китае завершился Кубок мира по скалолазанию. Третье место на соревнованиях занял пермский спортсмен, победитель Всемирных игр — 2013 Дмитрий Тимофеев . — Сегодня на третьем этапе кубка мира в городе Тайане мне удалось завоевать бронзовую медаль, — сообщил 59.ru Дмитрий Тимофеев.

На прошлой неделе пермский спортсмен занял первое место на этапе Кубка мира по скалолазанию в китайском Чунцине.

Дмитрий с супругой на соревнованиях в Китае

По словам Дмитрия Тимофеева, соревнования были одними из самых сложных в его карьере. Кроме Дмитрия хорошие результаты показала его супруга Елена, представляющая Свердловскую область. Она заняла второе место в лазании на скорость среди женщин. Также шестое место заняла пермячка Елена Ремизова.

Ранее пермский «Амкар» сыграл вничью с «Ахматом».