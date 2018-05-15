Ещё
Завадовская порадовала подписчиков сексуальным фото
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российская сноубордистка порадовала подписчиков сексуальным фото 

Газета.Ru 15 мая 2018
Фото: РИА Новости
Российская фристайлистка Виктория Завадовская опубликовала в своем инстаграме откровенное фото в купальнике, сообщает "Советский спорт".
Спортсменка опубликовала снимок, где она стоит на пляже на Кипре.
"Практически каждый человек на этой планете, как-никак, занимается спортом. С чем работаешь: с железом или своим весом?, — спросила Завадовская у своих подписчиков.
На ее страницу подписано 6800 человек.
Ранее австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи поделилась с болельщиками откровенным фото.
Газета.Ru: последние новости
Защитник сборной России Кутепов играл с травмой в матче с хорватами Зеппельт раскритиковал чемпионат мира в России «Эта победа для Украины»: хорваты устроили скандал
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала693
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть17
Смолов взбесил россиян284
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России33
Собчак ответила обидчикам Смолова119
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение