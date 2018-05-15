Завадовская порадовала подписчиков сексуальным фото

Российская сноубордистка порадовала подписчиков сексуальным фото

Публикация от ✨ZAVADOVSKAYA VIKTORIA (@victoria_zsx) 9 Май 2018 в 9:42 PDT Спортсменка опубликовала снимок, где она стоит на пляже на Кипре.

"Практически каждый человек на этой планете, как-никак, занимается спортом. С чем работаешь: с железом или своим весом?, — спросила Завадовская у своих подписчиков.

На ее страницу подписано 6800 человек.

Ранее австралийская серфингистка Холли-Дейзи Коффи поделилась с болельщиками откровенным фото.