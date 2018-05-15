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Олимпийская чемпионка пожертвует мозг науке
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Олимпийская чемпионка пожертвует мозг науке 

Газета.Ru 15 мая 2018
Фото: Dominic Ebenbichler/Reuters
Экс-горнолыжница Керрин Ли-Гартнер сообщила о том, что после смерти пожертвует свой мозг канадскому центру по исследованию сотрясений, передает "Советский спорт".
Как информирует Inside the games, 51-летняя канадка приняла такое решение в связи с тем, что в своей карьере множество раз переносила сотрясение мозга и до сих пор страдает от этого, испытывая мигрень, головокружение и проблемы со зрением.
Ли-Гартнер в 1992 году завоевала золотую медаль зимних Олимпийских игр, которые проходили в Альбервилле.
Ранее сообщалось, что российский лыжник Никита Крюков может завершить спортивную карьеру.
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