Олимпийская чемпионка пожертвует мозг науке

Экс-горнолыжница Керрин Ли-Гартнер сообщила о том, что после смерти пожертвует свой мозг канадскому центру по исследованию сотрясений, передает "Советский спорт"

Как информирует Inside the games, 51-летняя канадка приняла такое решение в связи с тем, что в своей карьере множество раз переносила сотрясение мозга и до сих пор страдает от этого, испытывая мигрень, головокружение и проблемы со зрением.

Ли-Гартнер в 1992 году завоевала золотую медаль зимних Олимпийских игр, которые проходили в Альбервилле.