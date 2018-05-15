Прикамье примет этапы летнего Гран При по прыжкам на лыжах с трамплина

Сразу два крупных международных старта по прыжкам на лыжах с трамплина в сезоне 2018/2019 пройдут в России. И оба — в Пермском крае.

8 и 9 сентября в Чайковском состоятся этапы летнего Гран При по прыжкам на лыжах с трамплина. А в марте 2019 года там завершится сезон Кубка мира у летающих лыжниц и Континентального Кубка у летающих лыжников. Решение окончательно утвердили накануне в Греции — на 51-м Конгрессе Международной Федерации лыжного спорта (FIS). — Впервые в нашей стране будет вручён главный трофей в лыжных видах спорта — Большой Хрустальный Глобус, лучшая команда по итогам сезона получит Кубок Наций, а девушки поборются и за уникальную новую награду в «Русском туре», — говорят специалисты федерации по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Пермского края. Кроме этого, в истории летнего турнира летающих лыжников впервые состоятся ночные старты смешанных командных составов. Состязания проведут на большом трамплине HS 140. Прикамье соревнования мирового уровня принимает не впервые. 17 и 18 марта на трамплинном комплексе «Снежинка» состоялись финальные этапы Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.