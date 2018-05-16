Телемарк может войти в программу зимних Олимпийских игр

Одним из претендентов является дисциплина телемарк — разновидность горнолыжного спорта, в которой спуск происходит особым стилем, сочетающим технику горных и беговых лыж. Олимпийскими могут стать индивидуальные и командные соревнования в параллельном спринте.

Кроме телемарка на включение в олимпийскую программу претендуют биг-эйр (фристайл), смешанные командные соревнования в акробатике (фристайл), командный бордкросс (сноуборд), смешанные командные соревнования в параллельном слаломе (сноуборд). Также есть вероятность возвращения параллельного слалома в сноуборде.

Решающее голосование пройдет 18 мая.

Олимпиада-2022 пройдет в Пекине.