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Телемарк может войти в программу зимних Олимпийских игр
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Телемарк может войти в программу зимних Олимпийских игр 

Советский спорт 16 мая 2018
Одним из претендентов является дисциплина телемарк — разновидность горнолыжного спорта, в которой спуск происходит особым стилем, сочетающим технику горных и беговых лыж. Олимпийскими могут стать индивидуальные и командные соревнования в параллельном спринте.
Кроме телемарка на включение в олимпийскую программу претендуют биг-эйр (фристайл), смешанные командные соревнования в акробатике (фристайл), командный бордкросс (сноуборд), смешанные командные соревнования в параллельном слаломе (сноуборд). Также есть вероятность возвращения параллельного слалома в сноуборде.
Решающее голосование пройдет 18 мая.
Олимпиада-2022 пройдет в Пекине.
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