Москва и Казань примут этапы Кубка мира по сноуборду в сезоне-2018/19

ТАСС , 21 мая. Два этапа Кубка мира по сноуборду в сезоне-2018/19 пройдут в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

С 18 по 20 января в Казани пройдет этап Кубка мира по сноуборд-кроссу. Москва с 16 по 17 февраля примет этап Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе. Сезон начнется 6 сентября в Новой Зеландии и завершится 24 марта в немецком Винтерберге.

В прошедшем сезоне в Москве впервые прошел этап Кубка мира по сноуборд-кроссу.