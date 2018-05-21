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Москва и Казань примут этапы Кубка мира по сноуборду в сезоне-2018/19
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Москва и Казань примут этапы Кубка мира по сноуборду в сезоне-2018/19 

ТАСС 21 мая 2018
Фото: Российский стадион
ТАСС, 21 мая. Два этапа Кубка мира по сноуборду в сезоне-2018/19 пройдут в России. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
С 18 по 20 января в Казани пройдет этап Кубка мира по сноуборд-кроссу. Москва с 16 по 17 февраля примет этап Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе. Сезон начнется 6 сентября в Новой Зеландии и завершится 24 марта в немецком Винтерберге.
В прошедшем сезоне в Москве впервые прошел этап Кубка мира по сноуборд-кроссу.
На фоне допинговых расследований в отношении российских спортсменов Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало спортивным федерациям не проводить международные турниры в России. WADA пообещало делать все возможное, чтобы Россия не получала право на проведение соревнований, но оснований для формального запрета не имеет, международные федерации принимают решение по месту проведения турниров самостоятельно.
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