Каноист Шамшурин стал серебряным призёром этапа КМ в Венгрии на дистанции 5000 м

Соревнования на дистанции 5000 м завершился в Сегеде (Венгрия) первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Россиянин Кирилл Шамшурин стал серебряным призёром в гребле на каноэ-одиночке, а байдарочник Николай Червов занял шестое место. Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Первый этап. Сегед, Венгрия Мужчины. 5000 м. Каноэ-одиночка 1. Сергей Торрес Мадригал (Куба) — 21.57,394. 2. Кирилл Шамшурин (Россия) — 22.16,166. 3. Диего Ромеро (Испания) — 22.36,133. Байдарка-одиночка 1. Фернандо Пимента (Португалия) — 19.19,805. 2. Адриан Борош (Венгрия) — 19.48,833. 3. Квентин Урбан (Франция) — 19.57,611… 6. Николай Червов (Россия) — 20.12,522.