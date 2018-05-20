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Каноист Шамшурин стал серебряным призёром этапа КМ в Венгрии на дистанции 5000 м
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Каноист Шамшурин стал серебряным призёром этапа КМ в Венгрии на дистанции 5000 м 

Чемпионат.com 20 мая 2018
Соревнования на дистанции 5000 м завершился в Сегеде (Венгрия) первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Россиянин Кирилл Шамшурин стал серебряным призёром в гребле на каноэ-одиночке, а байдарочник Николай Червов занял шестое место.
Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Первый этап. Сегед, Венгрия Мужчины. 5000 м. Каноэ-одиночка
1. Сергей Торрес Мадригал (Куба) — 21.57,394. 2. Кирилл Шамшурин (Россия) — 22.16,166. 3. Диего Ромеро (Испания) — 22.36,133.
Байдарка-одиночка
1. Фернандо Пимента (Португалия) — 19.19,805. 2. Адриан Борош (Венгрия) — 19.48,833. 3. Квентин Урбан (Франция) — 19.57,611… 6. Николай Червов (Россия) — 20.12,522.
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