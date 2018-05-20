Ещё
Байдарочник Луканцов победил на этапе Кубка мира по гребле в Венгрии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Байдарочник Луканцов победил на этапе Кубка мира по гребле в Венгрии 

Чемпионат.com 20 мая 2018
Россиянин Евгений Луканцов победил в финальном заезде байдарочников на дистанции 200 метров в рамках этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде.
Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Первый этап. Сегед, Венгрия
Мужчины. Байдарка-одиночка, 200 м 1. Евгений Луканцов (Россия) — 33,844. 2. Карлос Аревало (Испания) — 34,044. 3. Артурас Сейя (Литва) — 34,083. Женщины. Байдарка-одиночка, 200 м 1. Эмма Йоргенсен (Дания) — 38,918. 2. Линни Стенсилс (Швеция) — 39,040. 3. Сара Гуйот (Франция) — 39,462… 10. Елена Анюшина (Россия) — 39,803.
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала705
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть19
Смолов взбесил россиян287
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Слепаков обратился к футболистам сборной13
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение