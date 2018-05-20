Байдарочник Луканцов победил на этапе Кубка мира по гребле в Венгрии

Россиянин Евгений Луканцов победил в финальном заезде байдарочников на дистанции 200 метров в рамках этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Сегеде. Гребля на байдарках и каноэ. Кубок мира. Первый этап. Сегед, Венгрия Мужчины. Байдарка-одиночка, 200 м 1. Евгений Луканцов (Россия) — 33,844. 2. Карлос Аревало (Испания) — 34,044. 3. Артурас Сейя (Литва) — 34,083. Женщины. Байдарка-одиночка, 200 м 1. Эмма Йоргенсен (Дания) — 38,918. 2. Линни Стенсилс (Швеция) — 39,040. 3. Сара Гуйот (Франция) — 39,462… 10. Елена Анюшина (Россия) — 39,803.