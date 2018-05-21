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Шаповалов поднялся на 2-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 6-й
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Шаповалов поднялся на 2-ю позицию в чемпионской гонке U21, Рублёв — 6-й 

Чемпионат.com 21 мая 2018
Канадец Денис Шаповалов поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, американец Райлли Опелка — на восьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, располагается на шестой позиции. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 21 мая 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3135. 2 (3). Денис Шаповалов (Канада) — 775. 3 (2). Стефанос Циципас (Греция) — 759. 4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 618. 5 (5). Тейлор Фритц (США) — 502. 6 (6). Андрей Рублёв (Россия) — 440. 7 (7). Алекс де Минор (Австралия) — 419. 8 (11). Райлли Опелка (США) — 291. 9 (8). Марк Полманс (Австралия) — 253. 10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 249.
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