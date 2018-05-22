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Власти Татарстана пока не утвердили заявку Казани на проведение этапа КМ по сноуборду
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Власти Татарстана пока не утвердили заявку Казани на проведение этапа КМ по сноуборду 

ТАСС 22 мая 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Проведение этапа Кубка мира по сноуборду сезона-2018/19 в Казани пока не утверждено властями Татарстана. Об этом ТАСС заявил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
В понедельник Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила, что в сезоне-2018/19 в России пройдут два этапа Кубка мира по сноуборду. С 18 по 20 января в Казани запланированы соревнования по сноуборд-кроссу. Москва с 16 по 17 февраля примет этап Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе.
"У Москвы огромный опыт проведения подобных мероприятий, а по Казани пока нет подтверждения, — заявил Тихомиров. — У нас есть предварительная заявка, неокончательная, есть еще небольшой период времени, мы очень хотим в Казани провести этап, там есть все условия, но власти Татарстана пока нам не ответили. Если не получится с Казанью, мы планируем перенести этап по сноуборд-кроссу в Москву".
В сезоне-2017/18 в Москве впервые прошел этап Кубка мира по сноуборд-кроссу.
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