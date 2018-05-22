Власти Татарстана пока не утвердили заявку Казани на проведение этапа КМ по сноуборду

МОСКВА, 22 мая. / ТАСС /. Проведение этапа Кубка мира по сноуборду сезона-2018/19 в Казани пока не утверждено властями Татарстана. Об этом ТАСС заявил президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров

В понедельник Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила, что в сезоне-2018/19 в России пройдут два этапа Кубка мира по сноуборду. С 18 по 20 января в Казани запланированы соревнования по сноуборд-кроссу. Москва с 16 по 17 февраля примет этап Кубка мира по сноуборду в параллельном слаломе.

"У Москвы огромный опыт проведения подобных мероприятий, а по Казани пока нет подтверждения, — заявил Тихомиров. — У нас есть предварительная заявка, неокончательная, есть еще небольшой период времени, мы очень хотим в Казани провести этап, там есть все условия, но власти Татарстана пока нам не ответили. Если не получится с Казанью, мы планируем перенести этап по сноуборд-кроссу в Москву".

В сезоне-2017/18 в Москве впервые прошел этап Кубка мира по сноуборд-кроссу.