Ещё
Золото и бронза кубка России по лыжероллерам отправились в Выборг
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Золото и бронза кубка России по лыжероллерам отправились в Выборг 

Ivyborg.ru 21 мая 2018
Фото: Ivyborg.ru
Выборгские лыжники Павел Макаров и Анатолий Вахрушев поднялись на пьедестал первого этапа кубка России по лыжероллерам.
Статусные соревнования состоялись в городе Бутурлиновка, Воронежская область. На старт вышло порядка 200 спортсменов из Воронежской, Ленинградской, Московской, Липецкой и Белгородской областей, Рязани, Саратова, Москвы, Санкт— Петербурга, Ханты— Мансийского автономного округа и других регионов.
На дистанции 15 километров среди юниоров Анатолий Вахрушев опередил соперников из Московской и Липецкой областей, завоевав таким образом золотую медаль. Отрыв от второго места составил 14 секунд, а третьему месту выборгский спортсмен «привез» 43 секунды.
Сложные погодные условия и сломанная палка не позволили Павлу Макарову показать высокий результат в первый соревновательный день. На следующий, проведя работу над ошибками и собрав волю в кулак, в 1/8 и 1/4 финала Павел уверенно опередил более титулованных соперников, но в полуфинале уступил первому номеру сборной России Александру Григорьеву. В финале за 3 и 4 место наш лыжник в напряженной борьбе опередил более старшего и опытного спортсмена, представителя сборной Московской области, тем самым завоевав бронзу в спринте на 150 метров.
Ivyborg.ru: последние новости
Российские болельщики в Сочи по-разному восприняли поражение сборной РФ от Хорватии Сборная России объявила стартовый состав на матч с Хорватией Ликование и слезы: как в Петербурге смотрели матч Россия-Хорватия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала736
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Слепаков обратился к футболистам сборной19
Смолов взбесил россиян287
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение