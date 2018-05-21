Золото и бронза кубка России по лыжероллерам отправились в Выборг

Выборгские лыжники Павел Макаров и Анатолий Вахрушев поднялись на пьедестал первого этапа кубка России по лыжероллерам.

Статусные соревнования состоялись в городе Бутурлиновка, Воронежская область. На старт вышло порядка 200 спортсменов из Воронежской, Ленинградской, Московской, Липецкой и Белгородской областей, Рязани, Саратова, Москвы, Санкт— Петербурга, Ханты— Мансийского автономного округа и других регионов.

На дистанции 15 километров среди юниоров Анатолий Вахрушев опередил соперников из Московской и Липецкой областей, завоевав таким образом золотую медаль. Отрыв от второго места составил 14 секунд, а третьему месту выборгский спортсмен «привез» 43 секунды.