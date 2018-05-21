Золото и бронза кубка России по лыжероллерам отправились в Выборг 

Выборгские лыжники Павел Макаров и Анатолий Вахрушев поднялись на пьедестал первого этапа кубка России по лыжероллерам.
Статусные соревнования состоялись в городе Бутурлиновка, Воронежская область. На старт вышло порядка 200 спортсменов из Воронежской, Ленинградской, Московской, Липецкой и Белгородской областей, Рязани, Саратова, Москвы, Санкт— Петербурга, Ханты— Мансийского автономного округа и других регионов.
На дистанции 15 километров среди юниоров Анатолий Вахрушев опередил соперников из Московской и Липецкой областей, завоевав таким образом золотую медаль. Отрыв от второго места составил 14 секунд, а третьему месту выборгский спортсмен «привез» 43 секунды.
Сложные погодные условия и сломанная палка не позволили Павлу Макарову показать высокий результат в первый соревновательный день. На следующий, проведя работу над ошибками и собрав волю в кулак, в 1/8 и 1/4 финала Павел уверенно опередил более титулованных соперников, но в полуфинале уступил первому номеру сборной России Александру Григорьеву. В финале за 3 и 4 место наш лыжник в напряженной борьбе опередил более старшего и опытного спортсмена, представителя сборной Московской области, тем самым завоевав бронзу в спринте на 150 метров.