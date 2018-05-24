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За сутки до «ВелоОмска» гонщики разомнутся на чемпионате Омской области
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За сутки до «ВелоОмска» гонщики разомнутся на чемпионате Омской области 

Советский спорт 24 мая 2018
Фото: Советский спорт
Главный внутренний старт региона состоит из 3-х этапов. Первым делом, 26 мая, спортсмены проверят себя гонкой-критериум на трассе, ведущей к аэропорту.
Чемпионат и первенство Омской области по велоспорту (шоссе) соберут порядка 150 участников. Соревнования пройдут 26 мая по кольцевой трассе, проложенной по улице 60 лет Победы. Спортсмены разных возрастов в 10:30 выйдут на старт гонки-критериум, где лучшим станет не участник, показавший лучшее время, а тот, кто наберет максимум очков на промежуточных финишах. Длина круга — 3 километра. Мужчины и женщины преодолеют 60 км (20 кругов с 10 финишами), юниоры и юниорки — 42 км, юноши и девушки — 27 км.
Любопытно, что этап чемпионата Омской области по велоспорту пройдет всего за день до культурно-спортивного праздника «ВелоОмск-2018», в программе которого также есть серьезная гонка для профессиональных спортсменов. Таким образом, кому-то из участников придется делать выбор — на какой из стартов делать основную ставку. В первую очередь это касается мастера спорта Никиты Киржайкина, который уверенно выигрывал все значимые шоссейные гонки этого сезона в Омске.
Предстоящий 26 мая критериум станет первым из 3-х этапов чемпионата Омской области. Новые испытания ждут участников 16 и 17 июня уже за пределами города, когда по дорогам Азовского района они проедут гонку с раздельного старта (15 км) и групповую гонку (от 16 до 64 км).
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