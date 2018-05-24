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Ростовцев победил в скрэтче на Гран-при Тулы по велоспорту на треке
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Ростовцев победил в скрэтче на Гран-при Тулы по велоспорту на треке 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Россиянин Сергей Ростовцев стал победителем международных соревнований по велоспорту на треке Гран-при Тулы в дисциплине скрэтч. Второе место занял грек Христос Воликакис, а замкнул тройку лучших представитель Казахстана Артём Захаров.
Соревнования, в которых принимают участие гонщики из 12 стран, входят в календарь Международного союза велосипедистов и дают спортсменам возможность набрать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира — отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.
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