Ростовцев победил в скрэтче на Гран-при Тулы по велоспорту на треке

Соревнования, в которых принимают участие гонщики из 12 стран, входят в календарь Международного союза велосипедистов и дают спортсменам возможность набрать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира — отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.