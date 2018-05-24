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Назначен тренер сборной РФ по прыжкам с трамплина
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Назначен тренер сборной РФ по прыжкам с трамплина 

News.ru 24 мая 2018
Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья (ФПЛДР) назначила главным тренером мужской сборной Евгения Плехова
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