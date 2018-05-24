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Шмелёва победила в кейрине на международных соревнованиях в Туле, Шуршин — 2-й
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Шмелёва победила в кейрине на международных соревнованиях в Туле, Шуршин — 2-й 

Чемпионат.com 24 мая 2018
Серебряная медалистка Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира по велоспорту на треке россиянка Дарья Шмелёва победила в кейрине в рамках международных соревнований Гран-при Тулы. Второй и третьей стали ещё две хозяйки трека — Наталья Антонова и Екатерина Роговая соответственно.
В мужском кейрине победил казахстанец Павел Воржев, а россиянин Никита Шуршин занял второе место. Другой представитель России — Александр Васюхно замкнул тройку призёров.
Соревнования, в которых принимают участие гонщики из 12 стран, входят в календарь Международного союза велосипедистов и дают спортсменам возможность набрать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира — отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.
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