Шмелёва победила в кейрине на международных соревнованиях в Туле, Шуршин — 2-й

Серебряная медалистка Олимпийских игр, трёхкратная чемпионка мира по велоспорту на треке россиянка Дарья Шмелёва победила в кейрине в рамках международных соревнований Гран-при Тулы. Второй и третьей стали ещё две хозяйки трека — Наталья Антонова и Екатерина Роговая соответственно.

В мужском кейрине победил казахстанец Павел Воржев, а россиянин Никита Шуршин занял второе место. Другой представитель России — Александр Васюхно замкнул тройку призёров.

Соревнования, в которых принимают участие гонщики из 12 стран, входят в календарь Международного союза велосипедистов и дают спортсменам возможность набрать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира — отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Токио-2020.