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Йохауг победила в забеге на 10 км в первом старте после дисквалификации
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Йохауг победила в забеге на 10 км в первом старте после дисквалификации 

Чемпионат.com 25 мая 2018
Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг одержала победу в забеге на 10 км Форнебулопет. 29-летняя спортсменка впервые приняла участие в соревнованиях после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она опередила другую лыжницу Ингвильд Остберг более, чем на полторы минуты.
«Наконец-то на груди у меня вновь стартовый номер. Рада дебютировать на Форнебулопет», — написала Йохауг на своей странице в сети «Инстаграм».
Посмотреть фотографию можно на странице Йохауг в сети «Инстаграм».
В допинг-пробе Йохауг был обнаружен запрещённых препарат клостебол, вследствие чего она была дисквалифицирована на 18 месяцев и была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане.
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