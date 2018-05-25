Йохауг победила в забеге на 10 км в первом старте после дисквалификации

Олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг одержала победу в забеге на 10 км Форнебулопет. 29-летняя спортсменка впервые приняла участие в соревнованиях после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Она опередила другую лыжницу Ингвильд Остберг более, чем на полторы минуты.

«Наконец-то на груди у меня вновь стартовый номер. Рада дебютировать на Форнебулопет», — написала Йохауг на своей странице в сети «Инстаграм».

Посмотреть фотографию можно на странице Йохауг в сети «Инстаграм».

В допинг-пробе Йохауг был обнаружен запрещённых препарат клостебол, вследствие чего она была дисквалифицирована на 18 месяцев и была вынуждена пропустить Олимпийские игры в Пхёнчхане.