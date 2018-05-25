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Большунов и Ридзик названы лучшими спортсменами прошлого сезона
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Большунов и Ридзик названы лучшими спортсменами прошлого сезона 

Чемпионат.com 25 мая 2018
Российский лыжник Александр Большунов был признан лучшим спортсменом прошлого года по версии экспертов премии «Лидеры спортивной индустрии».
На Играх-2018 в Пхёнчхане Большунов завоевал четыре медали — три серебра и бронзу.
Вручение проходило в рамках международного конгресса индустрии зимних видов спорта Wintercongress-2018, который состоялся в Москве.
Лучшим тренером в индивидуальных зимних видах спорта был назван лыжный тренер Василий Полосухин. По итогам онлайн-голосования болельщиков лучшим спортсменом стал фристайлист Сергей Ридзик, бронзовый призёр Игр-2018.
В числе жюри были президенты федераций по зимним видам спорта Елена Вяльбе, Алексей Курашов, Наталия Гарт и Денис Тихомиров, известные журналисты Елена Вайцеховская и Ольга Богословская, руководство спортивных объединений и организаций.
Премия «Лидеры спортивной индустрии» вручается ежегодно. Она учреждена в 2005 году автономной некоммерческой организацией «Форум „Спортивная Держава“.
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