Большунов и Ридзик названы лучшими спортсменами прошлого сезона

Российский лыжник Александр Большунов был признан лучшим спортсменом прошлого года по версии экспертов премии «Лидеры спортивной индустрии».

На Играх-2018 в Пхёнчхане Большунов завоевал четыре медали — три серебра и бронзу.

Вручение проходило в рамках международного конгресса индустрии зимних видов спорта Wintercongress-2018, который состоялся в Москве.

Лучшим тренером в индивидуальных зимних видах спорта был назван лыжный тренер Василий Полосухин. По итогам онлайн-голосования болельщиков лучшим спортсменом стал фристайлист Сергей Ридзик , бронзовый призёр Игр-2018.

Премия «Лидеры спортивной индустрии» вручается ежегодно. Она учреждена в 2005 году автономной некоммерческой организацией «Форум „Спортивная Держава“.