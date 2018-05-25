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Виктор Зимин: Строительство Центра спортивной подготовки стало мощным стимулом для развития лыжного спорта в республике
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Виктор Зимин: Строительство Центра спортивной подготовки стало мощным стимулом для развития лыжного спорта в республике 

Советский спорт 25 мая 2018
— Для нас большая честь принимать лучших лыжников из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья, настоящих звезд мирового спорта, на которых равняются наши мальчишки и девчонки, начинающие первые старты на лыжных дистанциях. Радует, что строительство Центра спортивной подготовки в Вершине Теи стало мощным стимулом для развития лыжного спорта по всей республике. Сегодня наши юниоры входят в состав сборной Сибири. Хакасия закрепилась в середине рейтинга среди лыжных территорий страны, где представлены более 60-ти регионов. Шесть лет назад мы в этот рейтинг вообще не входили, и о таких результатах даже мечтать не могли.
Теперь в копилке лыжников Хакасии есть бронзовая медаль Кубка России, которую завоевала Диана Головань в этом году.
И жители Хакасии могут по праву гордиться тем, что после тренировок у нас в республике наши молодые олимпийцы-лыжники: Александр Большунов, Денис Спицов, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Алексей Червоткин, Андрей Ларьков завоевали такие важные для России медали прошедшей зимней Олимпиады.
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