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Лыжники Белов, Устюгов и Ретивых начали сбор на Майорке
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Лыжники Белов, Устюгов и Ретивых начали сбор на Майорке 

Чемпионат.com 26 мая 2018
Группа лыжников сборной России под руководством Маркуса Крамера и Сергея Турышева начала тренировочные сборы на острове Майорка (Испания). Команда пробудет там до начала июня, после чего вновь соберётся в Отепя (Эстония), сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.
В составе группы Евгений Белов, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Наталья Матвеева, Глеб Ретивых, Елена Соболева, Сергей Устюгов и Евгения Шаповалова.
Фото доступно в «инстаграме» Глеба Ретивых.
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