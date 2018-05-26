Лыжники Белов, Устюгов и Ретивых начали сбор на Майорке 

Группа лыжников сборной России под руководством Маркуса Крамера и Сергея Турышева начала тренировочные сборы на острове Майорка (Испания). Команда пробудет там до начала июня, после чего вновь соберётся в Отепя (Эстония), сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России.
В составе группы Евгений Белов, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Наталья Матвеева, Глеб Ретивых, Елена Соболева, Сергей Устюгов и Евгения Шаповалова.
Фото доступно в «инстаграме» Глеба Ретивых.