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Меньшов: до вчерашнего этапа «Джиро» была немного скучноватой
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Меньшов: до вчерашнего этапа «Джиро» была немного скучноватой 

Чемпионат.com 26 мая 2018
Бывший российский велогонщик Денис Меньшов поделился мнением о том, как складывается многодневка «Джиро д'Италия».
«Честно говоря, до вчерашнего дня гонка была немного скучноватой. Почему-то был уверен, что гонка будет заблокирована Йейтсом. Полагал, что его основной конкурент — Дюмулен, а в горах он вряд ли сможет его объехать.
Но вчерашний этап показал, что любой Гранд-тур заканчивается только на финише последнего этапа. В некоторой степени было неожиданно — с учётом того, как складывалась гонка. Но то, что Фрум лидер — вполне ожидаемо. Концовка гонки складывается интересно", — сказал Меньшов в эфире ТК «Евроспорт».
На 19-м этапе «Джиро д'Италия» победил британец Кристофер Фрум, который выиграл около трёх минут и возглавил общий зачёт.
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