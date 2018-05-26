Меньшов: до вчерашнего этапа «Джиро» была немного скучноватой

Бывший российский велогонщик Денис Меньшов поделился мнением о том, как складывается многодневка «Джиро д'Италия».

«Честно говоря, до вчерашнего дня гонка была немного скучноватой. Почему-то был уверен, что гонка будет заблокирована Йейтсом. Полагал, что его основной конкурент — Дюмулен, а в горах он вряд ли сможет его объехать.

Но вчерашний этап показал, что любой Гранд-тур заканчивается только на финише последнего этапа. В некоторой степени было неожиданно — с учётом того, как складывалась гонка. Но то, что Фрум лидер — вполне ожидаемо. Концовка гонки складывается интересно", — сказал Меньшов в эфире ТК «Евроспорт».