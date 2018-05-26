Масленников выиграл серебро на этапе Кубка мира по стрельбе в Мюнхене

Бронзовый призёр Олимпийских Игр 2016 года россиянин Владимир Масленников выиграл серебро на этапе Кубка мира в Мюнхене (Германия) в стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м. Масленников выиграл квалификацию, а в финале уступил белорусу Илье Чаргейке. Третье место занял Шао-Чан Лу из Тайваня. Пулевая стрельба. Этап Кубка мира. Мюнхен, Германия Мужчины. Пневматическая винтовка, 10 м 1. Илья Чаргейка (Беларусь) — 249,5 очка. 2. Владимир Масленников (Россия) — 248,8. 3. Шао-Чан Лу (Тайвань) — 227,9.