Пятиборец Лифанов остановился в шаге от пьедестала на этапе КМ в Болгарии 

Россиянин Александр Лифанов остановился в шаге от пьедестала на четвёртом этапе Кубка мира по современному пятиборью в Софии (Болгария). Победу одержал ирландец Артур Ланиган-О’Киффе. От бронзового призёра, француза Пьера Дежардена, Лифанов отстал на 4 очка.
Современное пятиборье. Кубок мира. Четвёртый этап. София, Болгария Мужчины
1. Артур Ланиган-О’Киффе (Ирландия) — 1468. 2. Вунтай Чжун (Южная Корея) — 1454. 3. Пьер Дежарден (Франция) — 1449. 4. Александр Лифанов (Россия) — 1445… 13. Александр Савкин (Россия) — 1414. 14. Кирилл Беляков (Россия) — 1414.