Россиянин завоевал серебро на соревнованиях в США

Российский прыгну в высоту Данил Лысенко стал серебряным призером на третьем этапе «Бриллиантовой лиги», сообщает ТАСС

Соревнования проходят в американском Юджине.

21-летний российский спортсмен показал второй результат, преодолев планку на высоте 2,32 метра. Золотую медаль завоевал представитель Катара Мутаз Эсса Баршим (2,36), а замкнул тройку китаец Ю Ванг (2,32).

Ежегодный турнир «Бриллиантовой лиги» включает в себя 14 этапов. Финал состоится в Брюсселе 31 августа.