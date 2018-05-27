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Россиянин завоевал серебро на соревнованиях в США
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Россиянин завоевал серебро на соревнованиях в США 

Газета.Ru 27 мая 2018
Фото: РИА Новости
Российский прыгну в высоту Данил Лысенко стал серебряным призером на третьем этапе «Бриллиантовой лиги», сообщает ТАСС.
Соревнования проходят в американском Юджине.
21-летний российский спортсмен показал второй результат, преодолев планку на высоте 2,32 метра. Золотую медаль завоевал представитель Катара Мутаз Эсса Баршим (2,36), а замкнул тройку китаец Ю Ванг (2,32).
Ежегодный турнир «Бриллиантовой лиги» включает в себя 14 этапов. Финал состоится в Брюсселе 31 августа.
Ранее Сергей Шубенков стал серебряным призером в беге на 110 метров с барьерами на третьем этапе «Бриллиантовой лиги».
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