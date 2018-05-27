Россиянка Виктория Трыкина заняла третье место в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Осиеке (Хорватия). Победу одержала олимпийская чемпионка Игр-1992, 42-летняя представительница Узбекистана Оксана Чусовитина, ранее выступавшая за Германию. Второй стала словенка Тьяса Кисселеф.
Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова. Осиек, Хорватия Женщины. Опорный прыжок 1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) — 14,233. 2. Тьяса Кисселеф (Словения) — 13,800. 3. Виктория Трыкина (Россия) — 13, 733.