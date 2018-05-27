Ещё
42-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке в Осиеке, Трыкина — третья
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

42-летняя Чусовитина победила в опорном прыжке в Осиеке, Трыкина — третья 

Чемпионат.com 27 мая 2018
Россиянка Виктория Трыкина заняла третье место в опорном прыжке на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Осиеке (Хорватия). Победу одержала олимпийская чемпионка Игр-1992, 42-летняя представительница Узбекистана Оксана Чусовитина, ранее выступавшая за Германию. Второй стала словенка Тьяса Кисселеф.
Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова. Осиек, Хорватия Женщины. Опорный прыжок 1. Оксана Чусовитина (Узбекистан) — 14,233. 2. Тьяса Кисселеф (Словения) — 13,800. 3. Виктория Трыкина (Россия) — 13, 733.
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала732
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Смолов взбесил россиян287
Слепаков обратился к футболистам сборной19
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение