Лыжник Александр Большунов, выступающий за Тюменскую область, признан лучшим спортсменом прошлого года 

Его заслуги по достоинству оценили эксперты премии «Лидеры спортивной индустрии».
— В жюри были президенты федераций по зимним видам спорта Елена Вяльбе, Алексей Курашов, Наталия Гарт и Денис Тихомиров, известные журналисты Елена Вайцеховская и Ольга Богословская, руководство спортивных объединений и организаций, — сообщают организаторы премии.
На Играх-2018 года в Пхёнчхане Александр Большунов завоевал четыре медали — три серебра и бронзу. Премия «Лидеры спортивной индустрии» вручается ежегодно. Она учреждена в 2005 году автономной некоммерческой организацией «Форум „Спортивная Держава“».
После зимней Олимпиады заслуги «Сан Саныча» (так спортсмен назвал свой аккаунт в Instagram. — Прим. авт.) отметили не только в Тюменской области, но и в Кремле. О своих тренировках с отцом и разочаровании после Игр призер белой Олимпиады рассказал в интервью 72.ru.