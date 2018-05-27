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Лыжник Александр Большунов, выступающий за Тюменскую область, признан лучшим спортсменом прошлого года
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Лыжник Александр Большунов, выступающий за Тюменскую область, признан лучшим спортсменом прошлого года 

72.ru 27 мая 2018
Фото: 72.ru
Его заслуги по достоинству оценили эксперты премии «Лидеры спортивной индустрии».
— В жюри были президенты федераций по зимним видам спорта Елена Вяльбе, Алексей Курашов, Наталия Гарт и Денис Тихомиров, известные журналисты Елена Вайцеховская и Ольга Богословская, руководство спортивных объединений и организаций, — сообщают организаторы премии.
На Играх-2018 года в Пхёнчхане Александр Большунов завоевал четыре медали — три серебра и бронзу. Премия «Лидеры спортивной индустрии» вручается ежегодно. Она учреждена в 2005 году автономной некоммерческой организацией «Форум „Спортивная Держава“».
После зимней Олимпиады заслуги «Сан Саныча» (так спортсмен назвал свой аккаунт в Instagram. — Прим. авт.) отметили не только в Тюменской области, но и в Кремле. О своих тренировках с отцом и разочаровании после Игр призер белой Олимпиады рассказал в интервью 72.ru.
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