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Алифиренко стал пятым на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене
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Алифиренко стал пятым на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене 

Чемпионат.com 28 мая 2018
Россиянин Александр Алифиренко занял пятое место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в Мюнхене (Германия). Он стал пятым в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Ещё один российский спортсмен, Алексей Климов, расположился на восьмой строчке итогового протокола, а Никита Суханов стал 16-м.
Пулевая стрельба. Кубок мира. Мюнхен, Германия.
Мужчины. Пистолет, 25 м  1. Лин Цзунмин (Китай) — 32  2. Оливер Гайс (Германия) — 30  3. Хорхе Альварес (Куба) — 25…
5. Александр Алифиренко — 16…
8. Алексей Климов — 580 (квалификация)…
16. Никита Суханов (все — Россия) — 578 (квалификация).
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