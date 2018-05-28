Алифиренко стал пятым на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене 

Россиянин Александр Алифиренко занял пятое место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в Мюнхене (Германия). Он стал пятым в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета с дистанции 25 метров. Ещё один российский спортсмен, Алексей Климов, расположился на восьмой строчке итогового протокола, а Никита Суханов стал 16-м.
Пулевая стрельба. Кубок мира. Мюнхен, Германия.
Мужчины. Пистолет, 25 м 1. Лин Цзунмин (Китай) — 32 2. Оливер Гайс (Германия) — 30 3. Хорхе Альварес (Куба) — 25…
5. Александр Алифиренко — 16…
8. Алексей Климов — 580 (квалификация)…
16. Никита Суханов (все — Россия) — 578 (квалификация).