Каминский стал главным тренером сборной Казахстана по лыжным гонкам

Спортсмены сборной Казахстана по лыжным гонкам приступили к подготовке к новому соревновательному сезону-2018/19 под руководством нового тренерского штаба, который возглавил россиянин Юрий Каминский . Главный тренер — единственный зарубежный специалист в команде. Контракт с ним подписан на ближайшие 4 года. Каминский руководил спринтерской группой сборной России, которая после минувшего сезона была упразднена.

«Сейчас мы с командой присматриваемся друг к другу, устанавливаем контакт. Моя задача, как главного тренера и просто нового человека в команде — найти подход к каждому, провести анализ уровня подготовки ребят, их сильных и слабых сторон, применить весь свой опыт, чтобы повысить продуктивность тренировок спортсменов. Хочу отметить, что с тренерским штабом команды мы познакомились ещё в прошлом году на семинаре повышения квалификации, который меня пригласили провести в Астане. До открытия сезона мы со старшими тренерами мужской и женской групп Владимиром Борцовым и Игорем Зубрилиным провели совместную аналитическую работу, подготовили драфт общего плана развития команды. Теперь будем дорабатывать и воплощать», — приводит слова Каминского пресс-служба Национальной федерации лыжных гонок Казахстана.