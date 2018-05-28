Аблязин выиграл упражнение на кольцах на этапе Кубка вызова в Хорватии 

Россиянин Денис Аблязин одержал победу в упражнении на кольцах на этапе Кубка вызова по спортивной гимнастике в Осиеке (Хорватия). Пятикратный призёр Олимпийских игр Аблязин, ставший вторым на кольцах на чемпионате мира 2017 года, значительно превзошёл финалиста первенства планеты Ибрахима Чолака из Турции. Третье место занял египтянин Али Захран.
Спортивная гимнастика. Этап Кубка вызова. Осиек, Хорватия Мужчины. Кольца
1. Денис Аблязин (Россия) — 15,067. 2. Ибрахим Чолак (Турция) — 14,667. 3. Али Захран (Египет) — 14,400.