Россия может принять этап Кубка мира по велотреку в 2020 году

МОСКВА, 30 мая. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов /. Федерация велосипедного спорта России будет работать над тем, чтобы в 2020 году Москва или Санкт-Петербург приняли этап Кубка мира по велотреку. Об этом ТАСС рассказал президент организации Вячеслав Екимов

В среду в Москве стартовали международные соревнования по велотреку Гран-при Москвы, которые входят в международной календарь UCI, что позволяет спортсменам набирать рейтинговые очки для участия в этапах Кубка мира — отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

"Теоретически мы можем в 2020 году привезти сюда Кубок мира. Он может пройти в Москве или Санкт-Петербурге, можем попробовать сделать серию из двух городов, — сказал Екимов. — Но сначала надо найти финансирование, и работа над этим не прекращается".

"Что касается проведения чемпионата мира, то это уже другая планета, это все будет гораздо сложнее организовать", — добавил он.

На Гран-при Москвы, который проходит с 30 мая по 1 июня на велотреке «Крылатское», выступят более 350 спортсменов, среди которых велогонщики из Японии, Канады и Румынии.