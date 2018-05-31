Ещё
Войнова и Дмитриев победили в спринте на Гран-при Москвы по велоспорту на треке
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Войнова и Дмитриев победили в спринте на Гран-при Москвы по велоспорту на треке 

Чемпионат.com 31 мая 2018
Фото: Российский стадион
Четырёхкратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр по велоспорту на треке россиянка Анастасия Войнова победила в индивидуальном спринте на международных соревнованиях Гран-при Москвы в Крылатском. В финале она опередила партнёршу по командному спринту Дарью Шмелёву.
У мужчин в аналогичной дисциплине первенствовал бронзовый призёр Игр-2016, чемпион мира Денис Дмитриев, победивший в финале японца Юту Вакимото. Бронзу завоевал ещё один представитель России Шейн Перкинс.
Велоспорт на треке. Гран-при Москвы Женщины. Индивидуальный спринт 1. Анастасия Войнова (Россия). 2. Дарья Шмелёва (Россия). 3. Юка Кобаяси (Япония).
Мужчины. Индивидуальный спринт 1. Денис Дмитриев (Россия). 2. Юта Вакимото (Япония). 3. Шейн Перкинс (Австралия).
Чемпионат.com: последние новости
Шаповалов занял вторую позицию в чемпионской гонке U21 Сырадоева — чемпионка России по велоспорту в групповой гонке на 120 км Гимнаст Далалоян победил на Кубке России в личном многоборье
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала727
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Смолов взбесил россиян287
Слепаков обратился к футболистам сборной17
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение