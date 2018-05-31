Войнова и Дмитриев победили в спринте на Гран-при Москвы по велоспорту на треке 

Четырёхкратная чемпионка мира, серебряный призёр Олимпийских игр по велоспорту на треке россиянка Анастасия Войнова победила в индивидуальном спринте на международных соревнованиях Гран-при Москвы в Крылатском. В финале она опередила партнёршу по командному спринту Дарью Шмелёву.
У мужчин в аналогичной дисциплине первенствовал бронзовый призёр Игр-2016, чемпион мира Денис Дмитриев, победивший в финале японца Юту Вакимото. Бронзу завоевал ещё один представитель России Шейн Перкинс.
Велоспорт на треке. Гран-при Москвы Женщины. Индивидуальный спринт 1. Анастасия Войнова (Россия). 2. Дарья Шмелёва (Россия). 3. Юка Кобаяси (Япония).
Мужчины. Индивидуальный спринт 1. Денис Дмитриев (Россия). 2. Юта Вакимото (Япония). 3. Шейн Перкинс (Австралия).