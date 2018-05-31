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Учащиеся школы №1220 в Останкине получили заслуженные награды
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Учащиеся школы №1220 в Останкине получили заслуженные награды 

Управа Останкинского района 31 мая 2018
Фото: Управа Останкинского района
Учащиеся школы №1220 в Останкине получили заслуженные в течение учебного года награды: ребят отметили грамотами за участие в окружных соревнований по спортивному туризму и «Школе безопасности».
— Школа №1220 оказалось единственной командой, которая стала призёром во всех окружных соревнованиях: наша команда заняла два вторых места: в окружном этапе Первенства Москвы по пешеходному туризму и в окружных соревнованиях «Школы Безопасности». А третье место ребята завоевали в окружном этапе Первенства Москвы по лыжному туризму, — сообщили в администрации школы.
Там добавили, что награждение лучших команд проходило 28 мая в здании школы №1503. (иб)
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