Учащиеся школы №1220 в Останкине получили заслуженные награды

Учащиеся школы №1220 в Останкине получили заслуженные в течение учебного года награды: ребят отметили грамотами за участие в окружных соревнований по спортивному туризму и «Школе безопасности».

— Школа №1220 оказалось единственной командой, которая стала призёром во всех окружных соревнованиях: наша команда заняла два вторых места: в окружном этапе Первенства Москвы по пешеходному туризму и в окружных соревнованиях «Школы Безопасности». А третье место ребята завоевали в окружном этапе Первенства Москвы по лыжному туризму, — сообщили в администрации школы.

Там добавили, что награждение лучших команд проходило 28 мая в здании школы №1503. (иб)