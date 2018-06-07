II этап Кубка России по лыжероллерному спорту пройдет в парке Олимпийской деревни в Москве

МОСКВА, 7 июня. / ТАСС /. Второй этап Кубка России по лыжероллерному спорту пройдет 10 июня в парке Олимпийской деревни в Москве. Об этом сообщил в четверг ТАСС Азамат Чуков — исполняющий директора столичного парка «Фили», к которому административно относится парк Олимпийской деревни.

"10 июня пройдет второй этап Кубка России по лыжероллерам — виду спорта, в котором российская команда считается одной из сильнейших в мире", — сказал он.

По словам Чукова, спортсмены пробегут сначала квалификацию в 200 метров, а затем начнутся парные спринтерские забеги на выбывание. По итогам соревнований определится состав сборной России для участия в первом этапе Кубка мира 2018 года. Финальный же этап национального кубка пройдет в Сочи.

Чуков рассказал, что мероприятие начнется утром большим парадом участников вокруг Олимпийских прудов. «Соревнования посетит олимпийский чемпион и многолетний лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Легков », — добавил он.

Как ожидается, в этапе Кубка России примут участие более 80 сильнейших спортсменов из более чем 10 регионов России — победители и призеры чемпионатов и этапов Кубка мира разных лет. Одним из организаторов соревнований является лыжероллерный клуб Voronin Sport, который базируется на территории парка Олимпийской деревни.