Ещё
II этап Кубка России по лыжероллерному спорту пройдет в парке Олимпийской деревни в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

II этап Кубка России по лыжероллерному спорту пройдет в парке Олимпийской деревни в Москве 

ТАСС 7 июня 2018
Фото: Newsroom24
МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Второй этап Кубка России по лыжероллерному спорту пройдет 10 июня в парке Олимпийской деревни в Москве. Об этом сообщил в четверг ТАСС Азамат Чуков — исполняющий директора столичного парка «Фили», к которому административно относится парк Олимпийской деревни.
"10 июня пройдет второй этап Кубка России по лыжероллерам — виду спорта, в котором российская команда считается одной из сильнейших в мире", — сказал он.
По словам Чукова, спортсмены пробегут сначала квалификацию в 200 метров, а затем начнутся парные спринтерские забеги на выбывание. По итогам соревнований определится состав сборной России для участия в первом этапе Кубка мира 2018 года. Финальный же этап национального кубка пройдет в Сочи.
Чуков рассказал, что мероприятие начнется утром большим парадом участников вокруг Олимпийских прудов. «Соревнования посетит олимпийский чемпион и многолетний лидер сборной России по лыжным гонкам Александр Легков», — добавил он.
Как ожидается, в этапе Кубка России примут участие более 80 сильнейших спортсменов из более чем 10 регионов России — победители и призеры чемпионатов и этапов Кубка мира разных лет. Одним из организаторов соревнований является лыжероллерный клуб Voronin Sport, который базируется на территории парка Олимпийской деревни.
ТАСС: последние новости
Маркелов занял четвертое место во второй гонке этапа "Формулы-2" в Великобритании МОК подал апелляцию в швейцарский суд на решение CAS по делу лыжника Легкова Далалоян выиграл Кубок России по спортивной гимнастике в личном многоборье
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала722
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Смолов взбесил россиян286
Слепаков обратился к футболистам сборной17
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение