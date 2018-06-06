Ещё
Кубок мира FINA по прыжкам в воду: китайские спортсмены выиграли золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Кубок мира FINA по прыжкам в воду: китайские спортсмены выиграли золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина 

ИА Синьхуа 6 июня 2018
Фото: ИА Синьхуа
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
ИА Синьхуа: последние новости
Футбол -- ЧМ-2018, 1/8 финала: автогол С.Игнашевича вывел Испанию вперед в матче с Россией Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 2:0 в матче 1/4 финала ЧМ Футбол -- ЧМ-2018, группа B: сборные Португалии и Испании сыграли вничью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала722
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Смолов взбесил россиян286
Слепаков обратился к футболистам сборной17
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение