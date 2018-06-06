Кубок мира FINA по прыжкам в воду: китайские спортсмены выиграли золото в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина 

Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.
Ухань, 6 июня /Синьхуа/ — Китайские спортсмены Цао Юань и Се Сыи, набрав 448,74 балла, выиграли золото в синхронных прыжках с трехметрового трамплина в рамках 21-го Кубка мира FINA по прыжкам в воду, проходящего в китайском городе Ухань.