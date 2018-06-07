Трехкратный чемпион ОИ Клебо сравнил Месси и Роналду

— Я не просто увлекался футболом, а буквально жил на футбольном поле и мечтал стать футболистом. Я очень люблю играть в футбол и регулярно делаю это в команде «Астор».

— Тогда скажите — Месси или Роналду? Кого в лыжах сравнили бы с ними сейчас?

— Я на первое место ставлю Криштиану Роналду. А болею за "Манчестер Юнайтед" . Никогда не думал о том, чтобы сравнивать Месси или Роналду с лыжниками. (Андрей ШИТИХИН)

Полная версию интервью Йоханнеса Клебо — скоро на www.sport-express.ru