Трехкратный чемпион ОИ Клебо сравнил Месси и Роналду 

21-летний норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выигравший три золота Пхенчхана, в интервью «СЭ» сравнил двух величайших футболистов современности — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. — Вы сказали, что увлекались футболом. Сейчас гоняете мяч вживую или только в PlayStation?
— Я не просто увлекался футболом, а буквально жил на футбольном поле и мечтал стать футболистом. Я очень люблю играть в футбол и регулярно делаю это в команде «Астор».
— Тогда скажите — Месси или Роналду? Кого в лыжах сравнили бы с ними сейчас?
— Я на первое место ставлю Криштиану Роналду. А болею за "Манчестер Юнайтед". Никогда не думал о том, чтобы сравнивать Месси или Роналду с лыжниками. (Андрей ШИТИХИН)
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