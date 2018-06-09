Делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) проинспектировал кластер «Радуга»

Красноярск, 9 июня 2018 г. С 7 по 9 июня в Красноярске с рабочим визитом побывал представитель Федерации лыжных гонок России, технический делегат Международной федерации лыжного спорта (FIS) Игорь Беломестнов. Эксперт возглавил инспекционную группу, которая оценила ход подготовки спортивного кластера «Радуга» к тестовым соревнованиям и Зимней универсиаде-2019.

В течение нескольких дней в кластере «Радуга» проходил инспекционный визит международного эксперта по гомологации лыжных трасс Игоря Беломестнова: рабочая группа специалистов посетила все строящиеся лыжные трассы и оценила их на соответствие сложности, рельефа, планировки и инфраструктуры всероссийским и международным требованиям. Игорь Беломестнов положительно оценил рельеф и маршруты трасс и отметил, что их прохождение будет интересным для спортсменов. Кроме того, делегат FIS проверил зонирование спортивных объектов кластера, помещения для спортивных команд, тренеров и судей, системы освещения, снегообразования, комнаты сервисного обслуживания инвентаря. Игорь Беломестнов выразил уверенность в том, что в кластере «Радуга» обеспечены комфортные условия для подготовки и отдыха спортсменов, помещения укомплектованы всем необходимым для проведения соревнований на высшем уровне.

Итоги инспекционного визита подвели на заключительном совещании в АНО «Дирекция Красноярск-2019». В заседании приняли участие руководитель Дирекции Зимней универсиады-2019 Максим Уразов , депутаты Законодательного Собрания Красноярского края, представители Краевого управления капитального строительства, генерального подрядчика строительства, сотрудники Дирекции Студенческих игр. В ходе совещания Игорь Беломестнов дал экспертную оценку текущему состоянию подготовки объекта Зимней универсиады-2019. Затем участники встречи обсудили приобретение спортивного оборудования и инвентаря для «Радуги», а также наметили план дальнейших действий по замечаниям специалистов.

По словам Игоря Беломестнова, в России не так много спортивных объектов, которые смогут сравниться по качеству с красноярским комплексом «Радуга». В дальнейшем на базе кластера возможно проведение Чемпионатов и Первенств России, а также международных соревнований по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. «У вас готов шикарный модуль „Лыжный“, где находятся вакс-кабины и раздевалки для спортсменов, — подчеркнул Игорь Беломестнов. — Есть несколько хороших залов для проведения семинаров. Спортсмены и сервисные специалисты будут довольны. На остальных объектах кластера „Радуга“ предстоит еще потрудиться. Думаю, Дирекция Зимней универсиады-2019 услышала наши замечания, и все будет приведено в соответствие. Для Сибири такой объект будет единственным в своем роде и даст серьезный толчок для развития лыжных гонок в вашем регионе».

В финале совещания было решено рассмотреть возможность проведения Всероссийского семинара по подготовке спортивных судей в кластере «Радуга». В дальнейшем судьи, прошедшие обучение, смогут отработать свои навыки во время тестовых соревнований и Зимней универсиады-2019. В итоге в Красноярском крае могут появиться специалисты с высокой квалификацией и серьезным опытом судейства соревнований по зимним видам спорта, которые станут частью кадрового наследия Студенческих игр.

Дополнительная информация для СМИ:

Варвара Кутуева, главный специалист пресс-службы

АНО «Дирекция Красноярск-2019», тел. +7 923 528 2019.

Для справки:

В рамках Зимней универсиады-2019 в спортивном кластере «Радуга» пройдут соревнования по лыжным гонкам и спортивному ориентированию. В качестве тестовых соревнований Студенческих игр здесь планируется проведение этапа Кубка России по лыжным гонкам (ноябрь-декабрь 2018 года).

Кластер «Радуга» входит в спортивно-тренировочный комплекс «Академия зимних видов спорта» и является одним из ключевых спортивных объектов Зимней универсиады-2019. Кластер «Радуга» включает 3 объекта: многофункциональный спортивный комплекс «Радуга», спортивно-тренерский блок «Лыжный», а также старт-комплекс с лыжным стадионом, лыжероллерными трассами, системами освещения и снегообразования. В спортивном комплексе «Радуга» размещаются бассейн, скалодром, универсальный спортивный зал, административный и медицинский блоки. Сдача объектов запланирована на осень 2018 года.

В дальнейшем база кластера «Радуга» даст возможность проводить сборы команд, вести тренировочный процесс круглогодично. В кластере «Радуга» созданы все условия для спорта высших достижений, а также для занятий физической культурой и активного отдыха населения. На объекте возможно проведение соревнований международного и всероссийского уровней по лыжным гонкам и спортивному ориентированию.