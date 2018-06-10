Шлейхер — седьмой в прыжках с вышки на Кубке мира в Ухане

Китаец Чен Айшен победил в прыжках с вышки на Кубке мира по прыжкам в воду в Ухане. Россиянин Никита Шлейхер показал седьмой результат. В женских соревнованиях по синхронным прыжкам с трёхметрового трамплина первенствовали китаянки Чан Яни и Ши Тинмао. Прыжки в воду. Кубок мира. Ухань, Китай Женщины. Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки 1. Чан Яни/Ши Тинмао (Китай) — 334,80. 2. Дженнифер Абель /Мелиса Ситрини (Канада) — 302,04. 3. Эстер Цин/Анабель Смит (Австралия) — 290,10… 10. Елена Черных /Дарья Сельвановская (Россия) — 260,58. Мужчины. Вышка. Индивидуальные прыжки 1. Чен Айшен (Китай) — 557,80. 2. Янь Цзян (Китай) — 537,40. 3. Давид Динсмор (США) — 489,80… 7. Никита Шлейхер (Россия) — 455,80… 12. Руслан Терновой (Россия) — 340,50.