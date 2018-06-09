Парусная регата пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 июня

10-11 июня в Нижнем Новгороде в акватории рек Ока и Волга (напротив Чкаловской лестницы) НИИИС им. Ю. Е. Седакова проводит XI открытые парусные соревнования морских гоночных яхт «Кубок имени Ю. Е. Седакова — 2018».

Регата приурочена к 91-летию со дня рождения выдающегося ученого, основателя и первого директора НИИИС, профессора Юлия Седакова.

Состязания организуются спортивным клубом «Квант» (НИИИС), «Яхт-клубом им. Ю. Е. Седакова» совместно с Нижегородской федерацией парусного спорта.

Сбор и парад участников — 10 июня в 10.00 на дебаркадере «Яхтклуба им. Ю. Е. Седакова».

В захватывающую борьбу за главный приз вступят экипажи НИИИС на яхтах «Светлояр», «Скиф», «Колибри» и сильнейшие яхтсмены Нижнего Новгорода и России. Победители будут определяться по итогам 3 гонок. Старт гонки №1 — 10 июня в 11.00 (у яхтклуба им. Ю. Е. Седакова). Старт гонки №2 — через 30 минут после финиша последней яхты, напротив Чкаловской лестницы. Старт гонки №3 — 11 июня в 11.00 (у яхтклуба им. Ю. Е. Седакова).

Соревнования включены в календарь мероприятий областной федерации парусного спорта. Они проводятся по Международным правилам парусных гонок (ППГ-17), правилам крейсерских гонок (СП-2010), правилам обмера морских гоночных яхт (IOR, ORC, RS2000), в соответствии с положением о данных соревнованиях.