Ещё
Парусная регата пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 июня
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Парусная регата пройдет в Нижнем Новгороде 10-11 июня 

Newsroom24 9 июня 2018
Фото: Newsroom24
10-11 июня в Нижнем Новгороде в акватории рек Ока и Волга (напротив Чкаловской лестницы) НИИИС им. Ю. Е. Седакова проводит XI открытые парусные соревнования морских гоночных яхт «Кубок имени Ю. Е. Седакова — 2018».
Регата приурочена к 91-летию со дня рождения выдающегося ученого, основателя и первого директора НИИИС, профессора Юлия Седакова.
Состязания организуются спортивным клубом «Квант» (НИИИС), «Яхт-клубом им. Ю. Е. Седакова» совместно с Нижегородской федерацией парусного спорта.
Сбор и парад участников — 10 июня в 10.00 на дебаркадере «Яхтклуба им. Ю. Е. Седакова».
В захватывающую борьбу за главный приз вступят экипажи НИИИС на яхтах «Светлояр», «Скиф», «Колибри» и сильнейшие яхтсмены Нижнего Новгорода и России. Победители будут определяться по итогам 3 гонок. Старт гонки №1 — 10 июня в 11.00 (у яхтклуба им. Ю. Е. Седакова). Старт гонки №2 — через 30 минут после финиша последней яхты, напротив Чкаловской лестницы. Старт гонки №3 — 11 июня в 11.00 (у яхтклуба им. Ю. Е. Седакова).
Соревнования включены в календарь мероприятий областной федерации парусного спорта. Они проводятся по Международным правилам парусных гонок (ППГ-17), правилам крейсерских гонок (СП-2010), правилам обмера морских гоночных яхт (IOR, ORC, RS2000), в соответствии с положением о данных соревнованиях.
Newsroom24: последние новости
Хорватия сравняла счет Матч "Россия:Хорватия" 3:4 Сборная Англии обыграла Колумбию в 1/8 финала чемпионата мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала715
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть20
Смолов взбесил россиян287
Слепаков обратился к футболистам сборной16
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России38
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Прощальный аккорд: Игнашевич и Самедов ушли из сборной
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение