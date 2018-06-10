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«Холмы России 2018». Онлайн-мониторинг
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

«Холмы России 2018». Онлайн-мониторинг 

Российские ралли-рейды 10 июня 2018
Фото: Российские ралли-рейды
Следить за ходом гонки и болеть за участников сегодня можно было по online-трансляции: Ссылка на мониторинг Кубка России и «Холмов» Ссылка на мониторинг MOTO RALLY CUP
Российские ралли-рейды: последние новости
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