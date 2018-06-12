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Российские лыжники приступили к сбору в Отепя
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Российские лыжники приступили к сбору в Отепя 

Чемпионат.com 12 июня 2018
Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов сообщил, что сборная России приступила к сбору в Отепя (Эстония). «Вперёд и только вперёд! Начался традиционный сбор в Отепя, где соберётся вся сборная России», — написал Устюгов в своём «инстаграме».
Первыми в Эстонию прибыли представили юниорской сборной России. Сбор в Отепя завершится 19 июня.
26-летний Сергей Устюгов — победитель многодневной гонки «Тур де Ски»—2016/17, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров.
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