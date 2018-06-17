Порт выиграл «Тур Швейцарии», Сиваков — 14-й

Швейцарский гонщик BMC Штефан Кюнг выиграл индивидуальную гонку с раздельным стартом в рамках заключительного, девятого этапа веломногодневки Мирового тура «Тура Швейцарии». Россиянин Павел Сиваков из Sky показал шестое время.

Победу в общем зачёте одержал австралиец Ричи Порт из ВМС. Сиваков завершил «Тур Швейцарии» на 14-м месте.

«Тур Швейцарии». 9-й этап. Беллинцона Индивидуальная гонка с раздельным стартом, 34 км 1. Штефан Кюнг (Швейцария, BMC) — 39.44 2. Сорен Краг Андерсен (Дания, Sunweb) — отставание 0.19 3. Тиджей Ван Гардерен (США, BMC) — +0.23… 6. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +0.37…

Итоговый зачёт

1. Ричи Порт (Австралия, BMC) — 29:28,05 2. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») — +1.02 3. Найро Кинтана (Колумбия, Movistar) — +1.12… 14. Павел Сиваков (Россия, Sky) — +3.47…