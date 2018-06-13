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Александр Легков: «На данный момент я не вижу себя тренером»
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Александр Легков: «На данный момент я не вижу себя тренером» 

Спорт-Экспресс 13 июня 2018
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков на данный момент не видит себя тренером. Лыжник объявил о завершении карьеры в начале апреля.
— Я тренируюсь каждый день, я не могу без этого и никогда не смогу, — цитирует «Р-Спорт» Легкова. — Надеюсь, что время позволит мне тренироваться и держать себя в форме, потому что я не вижу себя без спорта. Это невозможно, я надеюсь, что он будет присутствовать в моей жизни. Я себя буду искать и обязательно пойду учиться. На тренера учиться можно, но на данный момент я не вижу себя тренером.
Я могу подсказывать, давать советы, но не конкретно тренировать. Потому что не факт, что хороший спортсмен будет хорошим тренером. Нельзя сказать, что я не буду тренером — в этой жизни все возможно, нельзя зарекаться. Но в данный момент — нет.
Я не сижу дома и не буду сидеть. Буду развивать спорт, встречаться с детьми, приезжать в свой клуб «Пересвет», встречать гостей и общаться со всеми. Это одна из ключевых тем, чем бы я хотел заниматься на данный момент. Буду учиться, сейчас открываются новые двери, можно многого добиться, и я буду этого добиваться. А для этого нужны профессиональные знания, в том числе и в бизнесе и в политике.
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