Ростех Деминский лыжный марафон признан лучшим в России

Ростех Деминский лыжный марафон, официальным партнером которого второй год выступает Госкорпорация Ростех, признан марафоном №1 в России. В международном рейтинге соревнование заняло девятое место в числе лучших марафонов мира.

Деминский лыжный марафон по традиции проходит в центре лыжного спорта «Демино» под Рыбинском. В этом году одиннадцатый по счету спортивный праздник, ставший самым массовым с момента основания, состоялся 3 и 4 марта, и в нем участвовали более 2000 спортсменов из 20 стран. Кроме того, в этом году впервые в своей истории марафон включен в престижный Кубок лыжных марафонов FIS Worldloppet.

Но Деминские марафоны не ограничиваются лыжными гонками. Через месяц, 15 июля, здесь стартует IХ традиционный Salomon Деминский кросс-кантри беговой полумарафон. Всего же в новом спортивном сезоне в рамках «Суперкубка Деминских марафонов Powerup» пройдут четыре этапа. Вторым станет «Salomon Деминский беговой trail кросс», который запланирован на 15 октября. Завершат сезон Деминских марафонов зимние этапы, которые состоятся уже в 2019 году, — традиционная гонка на 50 км и старт на 25 км классическим стилем.