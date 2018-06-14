Команда из Троицка выступила на состязаниях по лыжероллерам

Фото: Спортивно-оздоровительная база «Лесная»

Сборная из городского округа Троицк с 10 по 11 июня приняла участие во II этапе Кубка России по лыжероллерам. Подготовка атлетов проходила на территории Спортивно-оздоровительной базы «Лесная».

— В первый день ребята под дождем бежали спринт в Олимпийской деревне, во второй поучаствовали в гонке с раздельным стартом. Благодаря хорошей физической подготовке, ребята смогли успешно выступить и привезли домой несколько заслуженных медалей. Согласно финальной таблице, Илья Безгин в спринте завоевал «серебро». Кроме того, он смог выиграть гонку на 18 километров среди мужчин, — уточнили сотрудники Спортивно-оздоровительной базы «Лесная».

Отметим, что Анастасия Ломтева стала бронзовым призером состязаний среди девушек-юниорок.