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Спортивный бренд Hoka One One стал официальным партнёром Федерации лыжных гонок России
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Спортивный бренд Hoka One One стал официальным партнёром Федерации лыжных гонок России 

The Challenger 15 июня 2018
Фото: The Challenger
Компания Hoka One One была основана во Франции, и сегодня она самая быстрорастущая в индустрии беговой обуви. Главная цель бренда — сделать бег проще и комфортнее. При создании кроссовок задействовали новейшие технологии, которые позволили предоставить спортсменам хорошо оснащённую, лёгкую и геометрически продуманную обувь.
Юрий Колобов
генеральный директор компании «Юма», официального дистрибьютора бренда Hoka One One в России — Мы взяли на себя ответственность за безопасность и комфорт подготовки спортсменов федерации к зимнему сезону. Большинство тренировок атлетов сборной проходит в горах, на сложных травмоопасных поверхностях. Кроссовки Hoka One One дают ноге максимальную амортизацию и стабилизацию, что способствует снижению травмоопасности. Этот принцип заложен создателями с самого начала и помогает мировым атлетам преодолевать сложнейшие испытания. Я рад, что российские атлеты будут использовать лучшую экипировку. Фото: Федерация лыжных гонок России Сборная получила три вида кроссовок Hoka One One: Clifton для асфальтированной поверхности, трейловые SpeedGoat и Challenger ATR для бега по бездорожью. Бренд Hoka поддерживает основную и юниорскую команды Федерации лыжных гонок России, в том числе четырёхкратного призёра Олимпиады-2018 Александра Большунова и двукратного чемпиона мира 2017 года Сергея Устюгова.
Елена Вяльбе
президент Федерации лыжных гонок России — Мы счастливы официально объявить о начале сотрудничества с брендом Hoka One One. Надеемся, что спортсмены сборной будут довольны новой экипировкой. Бег занимает 25% в тренировочном плане атлета — в год это около 3 000 километров. Эта часть программы важна, все выкладываются до предела. Я сама недавно надела кроссовки Hoka и могу сказать, что объёмная подошва непривычная, но ноги в Hoka устают гораздо меньше. Статьи по теме Как выбрать кроссовки для бега 14 лучших кроссовок для бега
Запись «Спортивный бренд Hoka One One стал официальным партнёром Федерации лыжных гонок России» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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