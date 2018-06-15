Спортивный бренд Hoka One One стал официальным партнёром Федерации лыжных гонок России

Компания Hoka One One была основана во Франции, и сегодня она самая быстрорастущая в индустрии беговой обуви. Главная цель бренда — сделать бег проще и комфортнее. При создании кроссовок задействовали новейшие технологии, которые позволили предоставить спортсменам хорошо оснащённую, лёгкую и геометрически продуманную обувь.

Юрий Колобов

генеральный директор компании «Юма», официального дистрибьютора бренда Hoka One One в России — Мы взяли на себя ответственность за безопасность и комфорт подготовки спортсменов федерации к зимнему сезону. Большинство тренировок атлетов сборной проходит в горах, на сложных травмоопасных поверхностях. Кроссовки Hoka One One дают ноге максимальную амортизацию и стабилизацию, что способствует снижению травмоопасности. Этот принцип заложен создателями с самого начала и помогает мировым атлетам преодолевать сложнейшие испытания. Я рад, что российские атлеты будут использовать лучшую экипировку. Фото: Федерация лыжных гонок России Сборная получила три вида кроссовок Hoka One One: Clifton для асфальтированной поверхности, трейловые SpeedGoat и Challenger ATR для бега по бездорожью. Бренд Hoka поддерживает основную и юниорскую команды Федерации лыжных гонок России, в том числе четырёхкратного призёра Олимпиады-2018 Александра Большунова и двукратного чемпиона мира 2017 года Сергея Устюгова

президент Федерации лыжных гонок России — Мы счастливы официально объявить о начале сотрудничества с брендом Hoka One One. Надеемся, что спортсмены сборной будут довольны новой экипировкой. Бег занимает 25% в тренировочном плане атлета — в год это около 3 000 километров. Эта часть программы важна, все выкладываются до предела. Я сама недавно надела кроссовки Hoka и могу сказать, что объёмная подошва непривычная, но ноги в Hoka устают гораздо меньше. Статьи по теме Как выбрать кроссовки для бега 14 лучших кроссовок для бега

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