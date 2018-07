Спортивный бренд Hoka One One стал официальным партнёром Федерации лыжных гонок России 

Компания Hoka One One была основана во Франции, и сегодня она самая быстрорастущая в индустрии беговой обуви. Главная цель бренда — сделать бег проще и комфортнее. При создании кроссовок задействовали новейшие технологии, которые позволили предоставить спортсменам хорошо оснащённую, лёгкую и геометрически продуманную обувь.

Юрий Колобов

генеральный директор компании «Юма», официального дистрибьютора бренда Hoka One One в России — Мы взяли на себя ответственность за безопасность и комфорт подготовки спортсменов федерации к зимнему сезону. Большинство тренировок атлетов сборной проходит в горах, на сложных травмоопасных поверхностях. Кроссовки Hoka One One дают ноге максимальную амортизацию и стабилизацию, что способствует снижению травмоопасности. Этот принцип заложен создателями с самого начала и помогает мировым атлетам преодолевать сложнейшие испытания. Я рад, что российские атлеты будут использовать лучшую экипировку. Фото: Федерация лыжных гонок России Сборная получила три вида кроссовок Hoka One One: Clifton для асфальтированной поверхности, трейловые SpeedGoat и Challenger ATR для бега по бездорожью. Бренд Hoka поддерживает основную и юниорскую команды Федерации лыжных гонок России, в том числе четырёхкратного призёра Олимпиады-2018 Александра Большунова и двукратного чемпиона мира 2017 года Сергея Устюгова