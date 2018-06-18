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Рублёв опустился на восьмую позицию в чемпионской гонке U21
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Рублёв опустился на восьмую позицию в чемпионской гонке U21 

Чемпионат.com 18 июня 2018
Грек Стефанос Циципас поднялся на вторую строчку в чемпионской гонке U21, австралиец Алекс де Минор — на пятую, испанец Хауме Мунар — на седьмую. Лучший из россиян, Андрей Рублёв, опустился на восьмую позицию. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.
Чемпионская гонка U21. 18 июня 1 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495. 2 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 841. 3 (2). Денис Шаповалов (Канада) — 820. 4 (4). Фрэнсис Тиафо (США) — 648. 5 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 609. 6 (5). Тейлор Фритц (США) — 571. 7 (8). Хауме Мунар (Испания) — 466. 8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 440. 9 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 319. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 318.
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